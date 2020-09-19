أحمد الفيشاوي من كواليس تحضيرات أغنيته الجديدة "نمبر 2"

وظهر الفيشاوي بالصورة برفقة صناع الأغنية ، وعلق قائلاً :" أفضل طاقم للتحضير للفيديو للموسيقي رقم 2 .
يذكر أن أخر ظهور لـ الفنان أحمد الفيشاوي، تقديمة فيلم "الحارث" الذي عرض منذ شهر على منصة شاهد، وهو ينتمي لـ نوعية الأعمال التشويقية.
وشارك في بطولة فيلم "الحارث" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، اسما ابو اليزيد.
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