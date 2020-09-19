تريند الفن.. فى ذكرى رحيل جميل راتب.. ما ديانته الحقيقية.. فيفي عبده تثير الجدل بـ كاش مايوه

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

تحل اليوم، السبت 19 سبتمبر، الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفنان جميل راتب، الذي غاب عن عالمنا بعد صراع مع المرض ، وتسبب فى حزن عميق بالوسط الفنى، وقدم عدة أعمال فنية ستظل فى وجدان المشاهد العربى والمصرى وترك رصيدا كبيرا لجمهوره.

انتشرت أخبار كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم بأن وصية النجم الراحل جميل راتب كشفت عن تبرعه بثروته كاملة، والتي تقدر بـ 18 مليون جنيه لصالح الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان وهو ما نفاه تماما مدير أعماله هانى التهامى.

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعدما كشف زوجها الفنان أحمد العوضي سبب طلبها الطلاق منه.

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وحل الفنان أحمد العوضي، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي»، وذلك للحديث عن تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكواليس مشاركته في مسلسل «الاختيار».

وقال العوضي: «البداية عندما ترشحت لمسلسل لآخر نفس مع ياسمين عبد العزيز وكان نفسي اشتغل معاها.. وفي أول مرة قابلتها حطت يدها على كتفي، وقالتي كلمة ورديت عليها ودبحت لها القطة».

تصدرت الفنانة فيفي عبده، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد نشرها لمجموعة صور عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ما اسفر عن اثارت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة.

وظهرت فيفي عبده، في الصورة الأخيرة التي نشرتها عبر انستجرام، وهي ترتدي كاش مايوه أصفر قصير، خلال اجازتها الصيفية بالساحل الشمالي، لتثير جدل نشطاء السوشيال ميديا.