نيقولا معوض يكشف عن صورة حبيبته على السوشيال ميديا.. شاهد

كشفت الفنان نيقولا معوض​ عن دخوله فى علاقة حب جديدة مع شابة خارج الوسط الفنى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. واكتفى نيقولا معوض بالتعليق قائلا: "سعادتي التي طال انتظارها". وظهر نيقولا مع حبيبته على أحد الشواطئ الساحلية. ويحضر ​نيكولا معوض​ لإطلاق الجزء الثالث من برنامج "​قعدة رجالة​" مع الفنان المصري ​خالد سليم​ والممثل السوري ​قيس الشيخ نجيب​ وهو من إخراج هيثم عزو، ومن المقرر عرض البرنامج في 26 الشهر الحالي على شبكة قنوات OSN.

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