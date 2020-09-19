سنة أولى إخراج.. بلقيس تعلن عن تحضيرها لعمل جديد.. شاهد

نشرت الفنانة اليمنية ​بلقيس،​ مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن تحضيرها لعمل جديد. وقالت بلقيس: "العمل خليجي وكتبت الستوري بورد والمشاهد، وحاليًا في مرحلة التحضيرات النهائية، وسيتم التصوير خلال الأسبوع القادم إن شاء الله وسأقوم بالاخراج لاول مرة". وعلّقت على الفيديو قائلة :"أحتاج دعواتكم لي بالتوفيق". كانت أهدت بلقيس ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان أغنية "ملكنا"، التي طرحتها عبر "يوتيوب" من كلمات العصري بن كراز المهيري، وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح.

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