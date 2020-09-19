تفاصيل حضور الصحفيين لمهرجان الجونة الشهر المقبل

كشف مصدر خاص داخل إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن تفاصيل حضور الصحفيين المصريين لفعاليات الدورة الرابعة والمقرّر انطلاقها الشهر المقبل.

وقال المصدر لـ"دوت الخليج" إن قوائم الصحافة المصرية تتم مراجعتها بدقة خلال الفترة الحالية لانتقاء مجموعة من أفضل العناصر نظرًا للظروف الصحية الحالية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأضاف المصدر: سوف يتم الاعتذار لمجموعة من الصحفيين وتعويضهم بفرص خاصة لمشاهدة أكبر كم من الأفلام عبر الإنترنت لتوفير العدد المطلوب، والذي يستلزم تباعدًا صارمًا من قبل إدارة المهرجان وبإشراف من وزارة الصحة المصرية.

وستقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 23 -31 أكتوبر 2020 بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 25 و30 أكتوبر 2020.