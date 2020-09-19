وفاء ماهر تكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الفضائيات العربية

كشفت وفاء ماهر مدير مهرجان الفضائيات العربية عن موعد اقامة الدورة الجديدة وخاصة بعد قرار رئيس الوزراء بعودة المهرجانات ولكن ببعض من الشروط والاجراءات الاحترازية ولعل ابرزها اقامة حفلى الافتتاح والختام فى مكان مفتوح.
وقالت وفاء ماهر في تصريح خاص لـ دوت الخليج : قررنا اقامة المهرجان فى شهر نوفمبر المقبل بعد ان علمنا باقامة مهرجان الجونة فى شهر اكتوبر المقبل ونسعى فى هذه الدورة ان نقدم كل جديد.
واضافت وفاء ماهر: نتمنى ايضا فتح الطيران خلال الفترة المقبلة خاصة ان مهرجان الفضائيات العربية يعتمد بالاساس على نجوم بالخارج الذين يتوافدون الى المهرجان من جميع الدول للمشاركة في المهرجان.
واوضحت وفاء ماهر : تم فتح التصويت الخاص بالأعمال الفنية ولكن لم نستقر حتى الان عن النجوم الذين سيحضرون الى المهرجان.
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