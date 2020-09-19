بعد ظهورها بـ الحجاب.. القصة الكاملة لاعتزال داليا إبراهيم الفن

- ولدت داليا إبراهيم، في 24 مارس عام 1974 بمدينة القاهرة.

- حاصلة على ليسانس آداب قسم المسرح.

- بدأت التمثيل في سن صغير، واكتشفها الفنان محمد صبحي.

- قدمها الفنان محمد صبحي في مسرحية «بالعربي الفصيح» بداية التسعينيات.

- قدمت مع محمد صبحي، أيضًا مسرحية «ماما أمريكا»، إلا أن الجمهور عرفها من خلال مسلسل «عائلة ونيس».

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- قدمت 56 عملًا فنيًا، كان أخرها مسلسل «جراب حواء» عام 2016.

- أعمالها الفنية مقسمة إلى: (40 مسلسل، 3 أفلام طويلة، 5 أفلام قصيرة، 7 عروض مسرحية)، بالإضافة إلى أعمال الدوبلاج.

- اعتاد عليها الجمهور في الأدوار الهادئة والرومانسية، إلا أنها فاجأتهم بمشهد جرئ في فيلم «كلمني شكرًا» عام 2010، من خلال شخصية «عبلة» مع الفنان عمرو عبد الجليل.

- بعد حالة الجدل التي أثيرت حولها على فيلم «كلمني شكرًا»، أوضحت داليا إبراهيم أن المخرج خالد يوسف هو الذي أقنعها بقبول الدور.