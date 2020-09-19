غازلت الفنانة نورهان شعيب جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت نورهان بالصورة أنيقة وجميلة كعادتها مرتدية فستان باللون الأحمر وإسكارف أزرق ، وعلقت قائله:"الفشل هو أم النجاح". وعلق أحد المتابعين ممازح : شكلك في جمصة يا نورهان فعلاً بنت الشعب وبتحس بالغلابة. والجدير ذكره أن آخر أعمال نورهان مسلسل "قوت القلوب" ،

وتدور أحداث مسلسل قوت القلوب في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسد بطلة العمل ماجدة زكي دور معلمة ذات شخصية مضطربة أو غير مُتزنة، ما يدفعها لتُسبب الحرج لأسرتها وابنها، الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، ويقع في العديد من المشكلات بسبب تصرفات والدته الغريبة.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نورهان شعيب تغازل جمهورها في أحدث ظهور وتعلق :" الفشل أم النجاح " على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.