مبروك بغض النظر عن خصم النقاط العقوبية.. تعليق نبيل الحلفاوى على تعادل الأهلى مع المقاصة

وقال نبيل: "مبروك للنادي الأهلي بطولة الدوري بغض النظر عن خصم النقاط العقوبية.. وتحية لنادي المقاصة للمستوى الراقي الذي قدمه أداءً وروحًا رياضية".
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، وفي الأمام جونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو وأليو بادجي.
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير ووليد سليمان وأحمد الشيخ ومروان محسن ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمود كهربا.
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