أمير رمسيس: فضلت عرض فيلمي في مهرجان القاهرة عن أي مهرجان بالخارج

كشف المخرج أمير رمسيس عن بعض تفاصيل مشاركة فيلمه الجديد "حظر تجول" بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ 42 التى تقام فى الفترة 19 الى 28 نوفمبر المقبل. وقال أمير فى تصريح لـ "دوت الخليج" : كانت هناك عدة عروض لعرض الفيلم فى مهرجانات بالخارج ولكن فريق العمل فضل المشاركة فى مهرجان القاهرة ويكون العرض الاول لفيلم داخل مصر. وأضاف امير قائلا : سعيد لمشاركة الفيلم فى المسابقة الرسمية بالمهرجان وسعيد اكثر كونى أنافس بعمل فى مهرجان عريق وتربطنى به عديد من المواقف التى تدفعنى للمشاركة فيه دون تفكير طويل. يذكر أن فيلم "حظر تجول" يقوم ببطولته الهام شاهين وامينة خليل واحمد مجدى وعارفة عبد الرسول وخيرى بشارة وتاليف واخراج امير رمسيس.

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