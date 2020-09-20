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بالروب.. شيكو يمازح جمهوره فى أحدث ظهور له

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يحرص الفنان شيكو، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر شيكو عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها بالروب الأبيض والشبشب.

وعلق قائلاً: "والله بلاقى صورة غريبة"، فيما حازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.

يذكر أن آخر أعمال شيكو كان مسلسل "اللعبة" الذي عرض مؤخرًا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومجموعة من النجوم منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومي كساب وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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