بالروب.. شيكو يمازح جمهوره فى أحدث ظهور له

يحرص الفنان شيكو، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر شيكو عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها بالروب الأبيض والشبشب.