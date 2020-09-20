ماجدة زكي تؤمن بالشعوذة ومحمد أنور يقع في أزمة جديدة..تعرف على تفاصيل الحلقة الـ11 من "قوت القلوب"

بدأت الحلقة الـ11 من مسلسل "قوت القلوب"، والمذاع على قناة "الحياة" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وقامت قوت وهي ماجدة زكي، بتجسيد دور الحاجة روحية، لتقع بأحد الأشخاص، وتحدث عوض مع خالد في محتلوة منه اللاعتراف له بما حدث مع شقيقته ولكن تفاجأ بدخول حبيبته المكتب، وظهر أمامها بصورته الحقيقية وهو استغلاله لها من أجل العمل في مكتب والدها، وظهرت هايدي وهي ابنة قوت في محاولتها التمثيل وتشاجرها مع أحد الأشخاص في الأستوديو.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.