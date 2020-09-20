مسلسل إلا أنا.. الجمهور يشيد بـ شيري عادل في حكاية أمر شخصي

استطاعت الفنانة شيري عادل، أن تترك بصمة جديدة في مشوارها الفني، من خلال دورها في حكاية "أمر شخصي"، من سلسلة مسلسل "إلا أنا".

وأشاد الجمهور بـ شيري، عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي حيث تمكنت بمنتهى السلاسة من التعبير عن الكثير من الفتيات اللاتي يواجهن مشاكل بسبب تأخر الزواج وتقدم العمر بهن، ليضطررن إلى القبول بأقل مما يستحقين.