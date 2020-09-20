محمد صبحي ناعيًا محمد فريد خميس: رجل وهب حياته وماله لمن احتاج

نعى الفنان محمد صبحي رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون.

وكتب محمد صبحي عبر حسابه على "فيس بوك" قائلًا "‏أنعي بمزيد من الحزن الي شعب مصر وبالأخص الفقراء منهم رحيل رجل الأعمال محمد فريد خميس هو رجل الصناعة ورجل المواقف .. رجل وهب حياته وعقله وماله لمن احتاج اعطي عمره للوطن مصر الغالية عليه وعلينا جميعا .

وتابع "الي جنة الخلد صديقي الحبيب الغالي .. دعائي الي الله تعالي ان يغفر لك ويدخلك فسيح جناته .. وللاسرة وكل العاملين معه الصبر والسلوان وإكمال مسيرته العظيمة وسيرته العطرة ..وداعا رجل الاعمال والصناعة صديقي الحبيب الغالي محمد فريد خميس".

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يذكر ان رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، توفي اليوم السبت بعد صراعٍ مع المرض وذلك أثناء تلقي العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجدر الاشارة الى ان محمد فريد خميس، وُلد بمحافظة الشرقية، وهو متزوج وله ابن وابنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.

عمل رجل الأعمال الراحل بالبنك الأهلي المصري في الفترة من 1961-1967، إضافة إلى أعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية 1967-1980.