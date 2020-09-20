نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيللي كريم تتعاقد رسميا على بطولة فيلم "العميل صفر" مع أكرم حسني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وقع اختيار المخرج محمد سامي على النجمة نيللى كريم لتقديم دور البطولة النسائية أمام النجم أكرم حسني، فى فيلمه الجديد "العميل صفر" الذى يعمل على التحضير له مع المنتج وائل عبد الله.
وتعاقدت نيللى على الفيلم بشكل رسمي وبدأت الاستعداد للشخصية التى تقدمها فى العمل.
وتجرى الشركة المنتجة حاليًا إبرام باقى التعاقدات، بناءا علي قائمة الممثلين، الذين وضع أسماؤهم مخرج العمل محمد سامى، حيث من المقرر البدء فى تصوير الفيلم مطلع شهر أكتوبر المقبل
يذكر أن آخر أعمال نيللى كريم فى السينما فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى تم عرضه فى عيد الأضحى العام الماضى وحقق أعلى ايرادات فى تاريخ السينما بوصوله إلى 104 مليون جنيه، وشاركت فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز، هند صبرى، اياد نصار، تارا عماد، شيرين رضا وضيف الشرف خالد الصاوى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
وفى سياق آخر يعمل المخرج محمد سامى على التحضير لمسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2021، ويقوم ببطولته النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ويشاركهما البطولة مى عمر، أحمد السعدنى، نرمين الفقى، فردوس عبد الحميد، ادوارد، احمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.
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