دريد لحام لـ"دوت الخليج الفني": شاركت في "شارع شيكاغو" لابتعاده عن النمطية.. والمشاهدات التي تجلبها المشاهد غير الأخلاقية ليست دليل على نجاحها

أعرب النجم السوري دريد لحام، عن سعادته الغامرة بنجاح مسلسله الجديد "شارع شيكاغو"، والذي أثارت حلقاته حالة من الجدل بعدما تضمنت مشاهدًا جريئة اعتبرها البعض تتنافى مع تقاليد المجتمع الشرقي.

وقال دريد لحام في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، إن الذي جذبه للمشاركة في مسلسل "شارع شيكاغو" هو ابتعاده عن الأفكار التقليدية والنمطية.

وأشار إلى أن المسلسل يعرض أحداثًا تاريخية وقعت في أربعينات وخمسينات القرن الماضي، موضحًا أن ذلك يدخل في دائرة الوعي الخاصة به، كما أنه يقدم تاريخًا لشارع صغير من شوارع دمشق والأحداث المرتبطة به بعيدًا عن النمطية التي تقدم على أنها بيئة دمشقية.