"متعبة أوي شغلانة الخديوي دي!".. أحمد حاتم يمازح معجبيه

يحرص الفنان أحمد حاتم، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد حاتم عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له وهو جالس على كرسى الملك.