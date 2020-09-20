المخرج معتز حسام يعيش حالة من النشاط الفني بين الرعب والأكشن.. تعرف على التفاصيل

ويواصل تصوير مسلسل "بأثر رجعي" ليبدأ بعدها تصوير مسلسل "ولهان" والذي أعلن عنه ويضم مجموعة من الفنانين الشباب.

مسلسل "بأثر رجعي"

هو ينتمي لنوعية المسلسلات الأكشن، ومن المقرر عرضه على إحدي المنصات الإلكترونية، وهو من تأليف فتحي الجندي، وإخراج معتز حسام، بطولة هاجر الشرنوبي، إيناس شيحة، خالد محروس، محمد حسني، شمس، علاء زينهم، سعيد صديق، ومجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة، والتشويق، والرعب من خلال التركيز على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي.

فيلم "قبل الأربعين"

"قبل الأربعين" من بطولة الفنانة داليا مصطفى، وبسمة، وإيهاب فهمي، ومحمد علي ‏رزق، وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد ‏العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام في السينما، بعد تألقه في عدد من الأعمال ‏التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"أبوعمر المصري".

فيلم "ريما"

فيلم "ريما" بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، وضيوف الشرف: علاء مرسي وأحمد فتحي ومحمد جمعة والسعودي عبد الحميد العوام، جرافيك أحمد عامر، مونتاج رامز عاطف، مستشار إعلامي محمد بدر، مخرج منفذ جمال شاكر، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، إنتاج ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.