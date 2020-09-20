نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وعلقت علي الصورة قائلة: "لست وحدك" .. نحن على الحق المبين. ودشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج بالسيسي نتحدى الدنيا، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا في مصر. علي جانب اخر يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد فيلم القرموطى بيتمرمط، وشاركت فى بطولته مع أحمد أدم ومى سليم .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر دينا فواد للرئيس السيسي: لست وحدك نحن على الحق المبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.