شاهد.. علي الألفي بختام مهرجان تون للموسيقى

نشر المطرب على الألفي صورة له من حفله بختام مهرجان تون للموسيقى، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وحرص على توجيه الشكر لجمهوره.



وكتب علي الألفي: "من حفل ختام مهرجان تون للموسيقى مركز الربع الثقافي، كل الشكر لغرفتي على السلطنة اللي كلنا كنا فيها النهاردة وشكر للجمهور الطيب السميع بالقوي، والجاي حلو إن شاءالله".

يعد مهرجان Tune Festival أول تجربة كرنفالية من نوعها يشهدها شارع المعز في الحسين بتسليطه الضوء على الفرق الموسيقية الصاعدة في مجال الأندرجراوند في مصر وإعطائها متنفس جماهيري لاستعراض مواهبها الفنية بعد فترة توقف طويلة عن النشاط الفني على خلفية أزمة كورونا التي أدت لإلغاء الفعاليات الموسيقية لمدة عدة أشهر حتى عادت الحياة تدريجيًا مؤخرًا لمجال الحفلات الموسيقية، ويشهد مركز الربع الثقافي انطلاق النسخة الأولى للمهرجان من تنظيم Pro Major، ومن المقرر تقديم نسخ سنوية للمهرجان كل عام في منطقة ومكان مختلف.

