محمد نور: بدأت اختيار أغاني الألبوم الجديد.. فيديو

استضاف موقع "دوت الخليج" الفنان محمد نور، لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية "جاني في ملعبي" وللحديث عن تفاصيل أعماله الفنية التي يستعد لها في الفترة المقبلة.

أكد محمد نور إنه يجهز لـ ميني البوم، لأن الفترة الحالية هي فترة الأغاني السينجل والميني البوم، مشيرا إلى إنه إختار بالفعل عدد من الأغاني، وجاري العمل على الأغاني المتبقية ليكن عددهم النهائي 8.

بينما طرح نور، مؤخرًا أغنيته الأخيرة "جاني في ملعبي" والتي حققت نجاح كبير جدًا فور طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع يوتيوب.