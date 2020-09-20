النجوم و"كورونا"..إصابة اللاعب سالم الدوسري وشفاء زارا البلوشي وزوجة عمر الشناوي وابنه من الفيروس

أقلق عدد من النجوم الجمهور في الأيام الاخيرة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا وآخرهم الفنانة زارا البلوشي التي أعلنت إصابتها الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى إعلان عمر الشناوي إصابة ابنه وزوجته بالفيروس.

زارا البلوشي تعلن شفائها من فيروس كورونا

وطمأنت الفنانة زارا البلوشي الجمهور على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، وأعلنت اليوم شفائها منه وقالت:" الحمدلله خلصت من كورونا وعدت بسلامة"، وذلك بعد أيام من نشرها عدة فيديوهات على سناب شات كشفت بها معاناتها مع الفيروس ومع فقدان حاسة الشم والتذوق من أعراض الفيروس.

وأعلنت زارا البلوشي إصابتها بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، وقالت إنها شعرت بأعراض خفيفة بعد عودتها من السفر بعد الانتهاء من تصوير آخر أعمالها في فيلم "بلال السادس" مثل الإرهاق والصداع وارتفاع درجة الحرارة، وكشفت عن معاناتها النفسية بسبب خوفها من تطور أعراض الفيروس أو نقلها للمستشفى وذلك بسبب معاناتها مع الربو والتهاب الشعب الهوائية قبل إصابتها بالفيروس.

عمر الشناوي يعلن شفاء ابنه وزوجته من كورونا

وطمأن أيضاً الفنان الشاب عمر الشناوي، حفيد كمال الشناوي، الجمهور على حالته الصحية وعلى حالة زوجته وابنه بعد إصابتها بفيروس كورونا، ونشر فيديو منذ أيام قال إنهم تعافوا من الفيروس ولكنهم سيستمرا في العزل لأيام بناء على نصيحة الطبيب، قبل أن تؤكد زوجته تعافيها تماماً وتنشر صورها بعد انتهاء العزل الصحي.

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وقال عمر الشناوي في الفيديو إنه أجرى عدة تحاليل للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، وذلك بعد انتقال العدوى لابنه وزوجته، وتحدث عن تفاصيل حالتهم في فيديو على فيسبوك، وذلك بعد أكثر من أسبوع من إعلانه إصابة ابنه "حسن"، 3 سنوات، بفيروس كورونا.

الفنانة فخرية خميس في العزل الصحي بعد إصابتها بكورونا

وكانت الفنانة العمانية فخرية خميس قد أعلنت مؤخراً إصابتها بفيروس كورونا بالتزامن مع إكتشافها إصابتها بسرطان الثدي، ونشرت فيديو لها من المستشفى أعلنت به تأجيل رحلة علاجها بالكيماوي لحين تحسن حالتها الصحية من فيروس كورونا، وذلك بسبب التخوف على مناعتها، وينتظر الجمهور الكشف عن تطورات حالتها الصحية في العزل بعد أيام من نقلها للمستشفى.