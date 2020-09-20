بعد نجاحها في "بـ 100 وش".. دنيا ماهر تشارك في مسلسل "أبلة فاهيتا"

أحمد جودة - القاهرة - تشارك لفنانة دنيا ماهر، مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم.

ومن المقرر أن تجسد دنيا دورًا محوريا فى المسلسل، بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال مشاركتها في مسلسل "بـ 100 وش" في موسم رمضان الماضي

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وستجسد دنيا ماهر في مسلسل "أبلة فاهيتا" شخصية مختلفة عن تلك التي جسدتها في أحداث بـ 100 وش".