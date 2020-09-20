نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. ويظهر في الصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويظهر كهربا في الصورة مرتديا طاقم النادي الاهلي ويجلس علي كرسي. Advertisements وظهر في الصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا منه ودعما نظيرا المشروعات والنجاحات التي قام بها الرئيس وظهر شيكو في الصورة من كواليس مسلسل اللعبة برفقة محمد اوتاكا. شارك النادي الأهلي جمهوره بمجموعة صور خاصة لاحتفال اللاعبين بالفوز بالدوري عبر الحساب الرسمي للنادي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار السوشيال ميديا .. دينا فؤاد تدعم الرئيس السيسي... سعادة كهربا بأول دوري في تاريخه.. وشيكو في كواليس اللعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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