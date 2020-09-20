بعد خطوبة ابنته.. الجمهور يطارد ماجد المصري

تصدر الفنان ماجد المصرى تريند "جوجل"، وذلك بعد الاحتفال بخطوبة ابنته ماهيتاب يوم الجمعة الماضى.



وكان أول تعليق للفنان ماجد المصرى على خطوبة ابنته عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفى القاضي، عقبال عندكم جميعًا".

وتلقى ماجد عددًا من التعليقات لتهنئته على خطوبة ابنته، ولعل من أبرز هذه التعليقات للشاعر تامر حسين الذى قال: "مبروك يا حبيبي لماهيتاب ومصطفى".



ويعرض حاليا للفنان ماجد المصرى مسلسل "الوجه الآخر"، والذى يشارك فى بطولته نسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبد الغني وأحمد سلامة، وإخراج سميح النقاش وتأليف فداء الشندويلى.