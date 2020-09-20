اليوم.. عمر كمال في ضيافة موقع «دوت الخليج»

يحل المغني الشاب عمر كمال ضيفا على موقع دوت الخليج، اليوم في تمام الرابعة عصرا.
ويتحدث عمرو عن كواليس أحدث أعماله وتحمل أسم" الجدع" من فيلم زنزانة 7، كما يكشف لنا تفاصيل وكواليس سفريته الأخيرة إلى تونس، وحفلته التى أحياها مؤخرا في دبي، كما يكشف لنا عن أعماله القادمة وتفاصيلها.
وعلى الجانب الأخر كان قد نشر عمر كمال فيديو جديد برفقة والدتة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهر عمر كمال وهو يقبل يد والدته قائلا : ربنا بيكرمني ويسترها معايا بسبب تخصيص سجدة دعاء ليا ،ربنا يخليكي ليا و يجعل يومي قبل يومك عشان مفيش غيرك بيسأل عني ويشيلني لما اموت وجاء رد والدتة : نفسي تعيش معايا عشان بتوحشني اوي.
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