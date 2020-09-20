اليوم.. انطلاق تصوير مسلسل "ضربة معلم" لـ محمد رجب

يبدأ اليوم صناع مسلسل "ضربة معلم" بتصوير المشاهد الأولى لهم، وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتجمع هذه المشاهد بين محمد رجب ورياض الخولي، والمسلسل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، وهو من إنتاج شركة سينرجي.
مسلسل"ضربة معلم" بطولة محمد رجب، رياض الخولي، محمد عز، إنعام سالوسة، محسن منصور، رانيا فريد شوقي، وعدد كبير من الفنانين.
وفي سياق آخر، تعاون محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح معًا في مسلسل "الأخ الكبير"، وحققوا نجاحًا كبيرًا من خلاله، وشارك في بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازى، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام، زينة منصور.
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