نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فتحي يتعاقد على بطولة فيلم"سقراط ونبيلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان أحمد فتحي على بطولة فيلم "سقراط ونبيلة"، ومن المقرر تصويره مطلع شهر أكتوبر المقبل، وهو ينتمي لنوعية أفلام الكوميديا، وهو من تأليف عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، وتقوم الشركة المنتجة حاليًا بالاتفاق مع المخرج بترشيح باقى الأبطال، وتم ترشيح الفنانة الاستعراضية دينا، للبطولة النسائية، كما تم ترشيح بعض الأسماء مثل الفنان سامي مغاوري، ومن المقرر الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة .

وفي سياق آخر، شارك أحمد فتحي مؤخرًا كضيف شرف في مسلسل "الحرامي"، وهو بطولة أحمد داش، بيومي فؤاد، رانيا يوسف، وتم عرضه مؤخرًا على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من اخراج محمد سلامة.

والجدير بالذكر أن أحمد فتحي يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في فيلم "تسليم أهالي"، وهو بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، لوسي، دلال عبد العزيز، وهو من تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي .