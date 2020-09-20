نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة هادئة.. يارا اللبنانية تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها في المقال التالي
ونشرت يارا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة، ظهرت فيها بإطلالة هادئة، واعتمدت على تيشيرت بطيخى ومكياج خفيف أظهر جمال ملامحها، وعلقت قائلة"فى الصباح تحديدا.. لابد أن تسبق الابتسامات السلام وتهزم الكآبة وتنتصر على الهموم".
يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.
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