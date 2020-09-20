وظهرت ديانا كرزون مع زوجها وهما يتناولان وجبة الفطار وعلقت على الصور قائلة : "صباح الخير .. صباح الحب".
اقرأ أيضا
وكانت علقت ديانا كرزون على صورة لها فى يوم زفافها قائلة : "بسم الله وعلى بركة الله حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزامًا بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".
وتابعت: "احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام".
وأضافت ديانا كرزون: "كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم لنا بالتوفيق والحياة السعيدة".
من ناجيه أخرى، أطلقت الفنانة ديانا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الدنيا بتضحك" من كلمات الشاعر عمر ساري ومن ألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أول ظهور لـ ديانا كرزون مع زوجها معاذ المصرى فى شهر العسل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.