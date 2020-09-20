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أول ظهور لـ ديانا كرزون مع زوجها معاذ المصرى فى شهر العسل

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نشرت الفنانة ديانا كرزون ، صورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، في أول ظهور لها مع زوجها الإعلامى معاذ المصرى فى شهر العسل بعد زواجها منذ أيام قليلة.

وظهرت ديانا كرزون مع زوجها وهما يتناولان وجبة الفطار وعلقت على الصور قائلة : "صباح الخير .. صباح الحب". 

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وكانت علقت ديانا كرزون على صورة لها فى يوم زفافها قائلة : "بسم الله وعلى بركة الله حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزامًا بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".

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وتابعت: "احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام".

وأضافت ديانا كرزون: "كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم لنا بالتوفيق والحياة السعيدة".

من ناجيه أخرى، أطلقت الفنانة ديانا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الدنيا بتضحك" من كلمات الشاعر عمر ساري ومن ألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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