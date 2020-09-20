بعد أسابيع من ارتباطهما.. انفصال ابنة أصالة عن خطيبها

كشف مصفف الشعر جو رعد أن شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري انفصلت عن خطيبها معتز نصير، وذلك بعد أسابيع قليلة من ارتباطها به رسميًا بحفل اقتصر على الأهل، قائلا إن أصالة أخبرته بالموضوع خلال تواجده معها في تصوير أغنيتها الجديدة “لا تستلم” في لبنان.
وحذفت شام الذهبي جميع صور خطبتها من حسابها على انستجرام.
وكانت شام قد احتفلت بخطبتها في يوليو الماضي ضمن حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل فقط.
ومعتز نصير هو طبيب مصري شاب مختص في التجميل والليزر والأمراض التناسلية وتملك عائلته مجموعة عيادات شهيرة في مصر.
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