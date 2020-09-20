يبدأ صناع فيلم "برة المنهج" للفنان ماجد الكدواني في تصوير المشاهد الأولى لهم بعد 5 أيام بالديكورات المخصصة للعمل، وذلك داخل مدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر، ومناطق متفرقة بالقاهرة، والفيلم من تأليف خالد دياب، وهو بطولة روبي.
وفي سياق آخر، انتهى ماجد الكدواني مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم "مش أنا"، ويُجسد خلال الأحداث دور الصديق المقرب لبطل العمل، ويقف بجانبه في العديد من المواقف ولكن بشكل كوميدى، والفيلم من إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، سوسن بدر، وغيرهم من الفنانين.
ومن ناحية أخرى، تشارك روبي حاليًا في فيلم "كيرة والجن"، مع الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
والجدير بالذكر أن روبي تستعد لتصوير فيلم "السقوط في حلم سوسن"، وهو بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، خالد أنور، بيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.
ماجد الكدواني,برة المنهج, انطلاق تصوير فيلم "برة المنهج" لـ ماجد الكدواني وروبي في هذا الموعد
يبدأ صناع فيلم "برة المنهج" للفنان ماجد الكدواني في تصوير المشاهد الأولى لهم بعد 5 أيام بالديكورات المخصصة للعمل، وذلك داخل مدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر، ومناطق متفرقة بالقاهرة، والفيلم من تأليف خالد دياب، وهو بطولة روبي.
وفي سياق آخر، انتهى ماجد الكدواني مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم "مش أنا"، ويُجسد خلال الأحداث دور الصديق المقرب لبطل العمل، ويقف بجانبه في العديد من المواقف ولكن بشكل كوميدى، والفيلم من إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، سوسن بدر، وغيرهم من الفنانين.
ومن ناحية أخرى، تشارك روبي حاليًا في فيلم "كيرة والجن"، مع الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
والجدير بالذكر أن روبي تستعد لتصوير فيلم "السقوط في حلم سوسن"، وهو بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، خالد أنور، بيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.
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