انفصال شام الذهبي نجلة أصالة عن خطيبها

انفصلت شام الذهبي، نجلة الفنانة أصالة عن خطيبها معتز نصير، وذلك بعد أشهر قليلة من ارتباطهما رسميًا، وذلك حسبما أكد مصمم الأزياء جو رعد.

وقال مصمن الأزياء جو رعد في أحد اللقاءات الخاصة عندما سُئل عن تحضيرات أصالة لحفل زفاف ابنتها، أشار أن ابنتها انفصلت عن خطيبها، وأن أصالة أخبرته بذلك الخبر خلال تواجده معها في لبنان أثناء تصوير أغنيتها الجديدة "لا تستلم" .

وأوضح جو رعد خلال اللقاء أن أصالة تستحق أن تجد إنسانًا لكي تكمل حياتها بجانبه، مُشيرًا أن الفنان دائمًا يحتاج إلى سند يقف بجواره ويواسيه في لحظات وحدته.