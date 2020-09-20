في عيد ميلاد غسان مسعود .. عمره الحقيقي وسر منع أولاده من دخول الفن

وُلد غسان مسعود فى 20 سبتمبر عام 1958 في قرية فجليت في سوريا ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وبعد تخرجه شارك بعددٍ من الأعمال المسرحية والتلفزيونية. أبرز مشاركات غسان مسعود التلفزيونية كانت من خلال الأدوار التاريخية التي جسدها في مسلسلات مثل "صلاح الدين الأيوبي"، "الظاهر بيبرس"، "صقر قريش" و"عمر".

غسان مسعود متزوج وله ابن وابنة، وقد عمل كأستاذ فى المعهد العالي للفنون المسرحية لمدة عشر سنوات.

يحتفل اليوم الفنان السورى غسان مسعود بعيد ميلاده الـ 62 عامًا، والذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة في وجدان المشاهد العربي.

كان غسان مسعود قد منع ابنه سدير وابنته لوتس من الدخول فى عالم الفن وتحديدا الالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، إلا أن فاجأوه بالدخول عالم الفن.

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وكشف غسان عن هاذ الأمر قائلا: فى إحدى لقائته الصحفية النادرة : "أنا حذر جدًا في التعامل مع ولديّ، خصوصًا أنني حاولت إبعادهما عن الفن، إلى درجة أنني منعتهما من دخول المعهد العالي للفنون المسرحية، فاتّجه سدير إلى العلاقات الدولية وتخرج فيها، وعندما انتقلت إلى بيروت فاجأني بأنه يدرس الإخراج وتخرج بدرجة امتياز أيضًا، وبدأ يشتغل في الإخراج السينمائي.

وأضاف قائلا: "أما لوتس فكانت تدرس الحقوق، ثم درست الإعلام في بيروت، وتخرجت بدرجة شرف، وهي تكتب اليوم للمسرح والسينما.

ونصيحتي لهما كانت دائمًا الانتماء المطلق لعملهما والصبر وطالما أنهما اختارا هذا الطريق القاسي فعليهما أن يدفعا ثمن خياراتهما مهما كانت من دون تذمر".