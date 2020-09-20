مي كساب توجه رسالة تعزية إلى مروة ناجى بعد وفاة والدها

قدمت الفنانة مى كساب، التعازى للفنانة مروة ناجى فى وافة والدها منذ قليل وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وقالت مى كساب : "البقاء لله حبييتي الله يرحمه ويصبر قلبك علي فراقه".

ونشرت الفنانة مروة ناجى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رحيل والدها.

وقالت مروة ناجى: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحبيب الحاج ناجى عبد الصمد اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله".

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وأضافت مروة: "اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وذرية خيرًا من ذريته و زوجًا خيرًا من زوجه.. “اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود.

وتابعت مروة: "لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد والدى برحمتك يا أرحم الراحمين".