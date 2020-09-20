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مي كساب توجه رسالة تعزية إلى مروة ناجى بعد وفاة والدها

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قدمت الفنانة مى كساب، التعازى للفنانة مروة ناجى فى وافة والدها منذ قليل وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

وقالت مى كساب : "البقاء لله حبييتي الله يرحمه ويصبر قلبك علي فراقه".

ونشرت الفنانة مروة ناجى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رحيل والدها. 

وقالت مروة ناجى: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحبيب الحاج ناجى عبد الصمد اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله".

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وأضافت مروة: "اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وذرية خيرًا من ذريته و زوجًا خيرًا من زوجه.. “اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود.

وتابعت مروة: "لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد والدى برحمتك يا أرحم الراحمين". 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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