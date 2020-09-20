عبدالمجيد عبد الله: المواقف تصنع الصديق الحقيقي

كشف الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، عن رأيه في الصداقة مؤكدا من خلال تدوينة على "تويتر" أن الصداقة ليست بعدد الأيام.
وكتب عبد المجيد عبر حسابه بـ"تويتر": "الصديق الحقيقي هو الذي تتشاجر معه يوميا، وتصابون أنت وهو بفقدان الذاكرة فـي اليوم التالي.. والمواقف تصنع الصديق الحقيقي وليست الأيام.. دمتم على المحبة".
وطرح عبد المجيد عبد الله مؤخرا أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب" على يوتيوب، وهي من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطي.
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