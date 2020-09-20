"زنزانة 7 " يحقق أرقام قياسية في ثلاث أيام من عرضه

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أحمد جودة - القاهرة - آسطتاع فيلم" زنزانة 7" أن يحقق نجاح كبير بعد عرضه بدور العرض السينمائي، وحقق الفيلم في ثلاثة أيام عرض إيرادات جيدة في ظل أزمة فيروس كورونا وتمكن فيلم "زنزانة" 7 في ثلاثة أيام عرض من تحقيق إيرادات بلغت مليون و38 ألف و409 جنيها، فهو تم عرضه يوم الأربعاء الماضي. فيلم زنزانة 7 بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعى، إيهاب فهمى، مايا نصرى، عبير صبرى، منه فضالى، مدخت تيخه، أحمد التهامى، إنتاج أيمن يوسف وإخراج إبرام نشأت.

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