يارا تسجل أغنية جديدة احتفالا بالعيد الوطني السعودي

الأغنية من كلمات سمو الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، ألحان ابراهيم الغانم، توزيع عباس صباح.
في سياق أخر يشارك في أحياء اليوم الوطني السعودي الـ ٩٠ عددًا من كبار نجوم الأغنية بالعالم العربي ويقام علي مدى ٥ أيام متتالية بقاعة الجوهرة داخل مدينة الملك عبد الله الرياضية وتنظيم "بنش مارك" العالمية التى وضعت كافة الامكانيات للخروج باحتفال عالمي يتوافق مع اليوم الأسمى لدي الشعب السعودي.
وتفتتح اولى حفلات اليوم الوطني السعودي فنانة العرب أحلام يوم 22 سبتمبر، في جدة مدينة الملك عبدالله الرياضية قاعة "الجوهرة" والتي صرحت بأن بينها وبين السعودية قصة عشق، وأن تواجدها في احتفالات اليوم الوطني هو مرسول مودة ومحبة بين الشعب الاماراتي والسعودي، فالاماراتي سعودي والسعودي اماراتي، وأنا بنت السعودية، وهذا اقل واجب اقدمه لبلدي الثاني السعودية العظمى.
ويختتم حفلات اليوم الوطني السعودي الهضبة عمرو دياب يوم 26 سبتمبر، حاملا معه كل الشوق للقاء جمهوره السعودي.
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