كما أنها تواصل تصوير مشاهدها بمسلسل "خيط حرير" مع النجمه مي عز الدين، والمقرر أن يتم عرضه في دارما رمضان عليه
على الرغم من انتشار أخبار مؤخرا بوفاتها عقب إصابتها بفيروس كورونا.
وكان قد انتشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعى خبر وفاة الفنانة حنان سليمان، بعد إصابتها بفيروس كورونا، ليتصدر الخبر محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد شائعات وفاتها.. حنان سليمان توصل تصوير مسلسل "الوجه الآخر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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