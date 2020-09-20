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بعد شائعات وفاتها.. حنان سليمان توصل تصوير مسلسل "الوجه الآخر"

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تستكمل الفنانة حنان سليمان تصوير مشاهدها في مسلسل "الوجه الاخر"، الذى مع الفنان ماجد المصري،والذي يعرض على التليفزيون المصري.

كما أنها تواصل تصوير مشاهدها بمسلسل "خيط حرير" مع النجمه مي عز الدين، والمقرر أن يتم عرضه في دارما رمضان عليه
على الرغم من انتشار أخبار مؤخرا بوفاتها عقب إصابتها بفيروس .

وكان قد انتشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعى خبر وفاة الفنانة حنان سليمان، بعد إصابتها بفيروس كورونا، ليتصدر الخبر محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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