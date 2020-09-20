نسرين طافش توجه رسالة إلى جمهورها ومحبيها.. فماذا قالت؟

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، ظهرت بإطلالة رسمية حيث اعتمدت على بدلة ملونة، وكانت فى صالة البولينج وعلقت قائلة"الحر من ملك بأزمتها ولم تملكه، وصرفها ولم تصرفه".
يذكر أن مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
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