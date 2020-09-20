وفاة عم الفنانة هايدى موسى

نشرت الفنانة هايدى موسى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رحيل عمها احمد موسى. علقت هايدى موسى قائلة : "البقاء و الدوام لله .. انتقل الى رحمة الله عمي الحاج أحمد موسى .. ارجو الدعاء له بالرحمه والمغفره". يذكر أن آخر ألبومات هايدي الغنائية كان بعنوان (حنية الدنيا). وتستعد حاليًا لخوض تجربة الدراما التلفزيونية للمرة الثانية من خلال مشاركتها في مسلسل جديد تتكتم على تفاصيله، بعد مشاركتها الأولى في مسلسل (لأعلى سعر) بطولة نيللي كريم، وزينة، وأحمد فهمي والذي عرض عام ٢٠١٧.

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