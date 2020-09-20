وجه الفنان أحمد العوضي رسالة لمنتقدي فرق السن بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كتب أحمد العوضي منشورًا قال فيه :" الست دي تخصني، إنك تقول إنها أكبر مني !! ولا أصغر مني
هي أكبر مني ب ٦ سنين بس مش بعشرة زي ما بيكتبوا ويقولوا، ولو كانت حتى أكبر مني بعشرين سنة أنا قابل واللي بيخبط في ياسمين يبقى بيخبط في أحمد، أهم حاجة عند الست الأمان ، مش هتعرف تحمي الست اللي معاك ،يبقى ما تستاهلهاش".
وفي سياق آخر، شارك الفنان أحمد العوضي مؤخرًا في مسلسل" الاختيار"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد العوضي يوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي فرق السن بينه وبين ياسمين عبد العزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.