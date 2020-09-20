إصابة نجلة العازف أحمد إسماعيل بفيروس كورونا

أوضح المطرب والعازف أحمد إسماعيل، عن إصابة نجلته "فيروز" بفيروس كورونا ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب أحمد إسماعيل منشورًا قال فيه:"ابنتي فيروز أصيبت بكورونا وهي أصلاً مريضة بحمى البحر المتوسط، أي أن مناعتها ضعيفة، وهي في العزل المنزلي منذ سته أيام، لذا اعتذر عن أي مشاركات أو فعاليات،دعواتكم لفيروز".

وفي سياق آخر، شارك أحمد إسماعيل في الكثير من الأعمال الفنية من بينها فيلم "خيانة مشروعة"مع المخرح خالد يوسف، وهو بطولة هاني سلامة، مي عز الدين، سمية الخشاب، هشام سليم سامح الصريطي، عمرو سعد.