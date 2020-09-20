كنت الأب ليا..هكذا عبرت ليلى علوي عن افتقادها لجميل راتب

تحرص الفنانة ليلى علوي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت ليلى علوي حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة الفنان الراحل جميل راتب، وعلقت قائلة"كنت الأب ليا فى عملين قريبين إلى قلبى زى ماكنت الأب دايما وراء الكاميرا، شغفك وحبك لفنك متغيرش بمرور الزمن، وحشتني ياجميل".
يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.
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