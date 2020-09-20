بإطلالة كاجوال.. كارولين عزمي تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

ونشرت كارولين عزمى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة كاجوال، اعتمدت فيها على الجينز وتيشيرت أبيض ونظارة شمس، وعلقت قائلة"يوم جميل"، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة "كارولين عزمى" :مسلسل" عمر ودياب" الذي تم طرحه في رمضان الماضي من بطولة على ربيع ومصطفي خاطر ونهال عنبر ومن تأليف فاروق هاشم وإخراج معتز التونى
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