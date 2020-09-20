أزمة جديدة.. محامى بهاء سلطان يرد على نصر محروس

سلسلة جديدة فى أزمة الفنان بهاء سلطان مع المنتج نصر محروس، حيث كشف المحامى الخاص لبهاء سلطان عن بعض التفاصيل بعد حالة الجدل التى أثارها بهاء بتعليقه على فيسبوك.



وكشف محامي بهاء سلطان، فى تصريحات صحفية، عن تفاصيل وأسرار جديد في قضية سلطان ضد نصر محروس، وكذب تصريحات الأخير حول انتصاره في الجولة القضائية الأخيرة.

وقال المحامي إن المحكمة رفضت جميع طلبات نصر محروس في الدعوى، وعلى رأسها تعويض بقيمة مليون ونصف المليون دولار وتسجيل ألبومين مع الشركة.

وعرض الأدلة التي قدمها للمحكمة وكانت سببًا في حصوله على حكم ضد نصر محروس، وقال إن عقد بهاء سلطان من 2009 إلى 2014، وطوال تلك الفترة لم يقدم محروس أي شكوى ضد بهاء سلطان، لذلك فإن العقد انتهى في 2014.

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وأضاف أنه أثبت تسجيل بهاء سلطان لألبوم "سيجارة"، وكذلك تصوير البوسترات الخاصة والتي استخدمها نصر محروس في الدعاية من قبل.

وأكد المحامي أن نصر محروس يحاول المماطلة والضغط على بهاء سلطان وحاول أيضًا الحصول على حكم بتسجيل ألبومين معه، ولكن المحكمة حكمت بتسجيل 4 أغانٍ فقط ثبت وجود عيوب هندسية بها من ألبوم "سيجارة"، وسيعيد بهاء سلطان غناءها وتنتهي علاقته بشركة "فري ميوزك" لنصر محروس.

وكشف بهاء سلطان مؤخرًا عن تعرضه لمضايقات من نصر محروس وشركته من أجل حذف مقاطع الفيديو الخاصة به على فيسبوك، وكذلك حذف صفحته على فيسبوك، وهو ما جعل الجمهور يعود للهجوم على نصر محروس واتهموه بمحاربة بهاء سلطان ومحاولة الانتقام بعد نجاحه في الحصول على حكم بانتهاء عقده معه.