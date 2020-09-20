كندة علوش تستعرض جمال ملامحها فى أحدث ظهور لها

تحرص الفنانة كندة علوش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".

ونشرت كندة علوش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بمكياج جريء، أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش فى الدراما مسلسل "حجر جهنم" مع إياد نصار وأروى جودة وشيرين رضا وفيريال يوسف وأحمد مجدى وفراس سعيد وأميرة هانى ومحمد حاتم وسلوى عثمان، وإخراج حاتم على، كما ظهرت كضيفة شرف فى مسلسل "واكلينها والعة" مع مى سليم وشريف رمزى.