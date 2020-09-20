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محمد رمضان يوجه الشكر إلى الإدارة العامة للمرور

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يحرص الفنان محمد رمضان على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، من داخل مقر الإدارة العامة للمرور.

وعلق قائلاً"رسالة شكر إلى الإدارة العامة للمرور فى مصر .. اليوم أثناء تجديدى لرخصة القيادة فى مقرها الجديد بالسادس من أكتوبر شيء عظيم ومشرف يدعو للفخر .. اماكن على أعلى مستوى لخدمة الشعب".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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