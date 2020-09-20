هل أزمة بهاء سلطان ونصر محروس فى طريقها للحل؟ محامى المطرب يرد.. ونصر محروس ينفى

تطور جديد فى أزمة المطرب بهاء سلطان مع المنتج نصر محروس، وذلك ضمن سلسلة أزمتهما التى بدأت منذ فترة طويلة، والتى تخص تعاقد الشركة المنتجة المالكة لـ نصر محروس مع بهاء سلطان، حيث شهدت الأزمة أيضا تدخل عدد من المقربين لمحاولة الحل، ولعل آخرهم الفنانة والمنتجة إسعاد يونس، ولكنها لم تنتهِ بعد.

نرصد فى التقرير التالى آخر التطورات التى شهدت أزمة الفنان بهاء سلطان والمنتج محمد محروس أمس التي فجرها الطرفان.



محامى بهاء سلطان



كشف محامي بهاء سلطان، فى تصريحات صحفية، عن تفاصيل وأسرار جديد في قضية سلطان ضد نصر محروس، وكذب تصريحات الأخير حول انتصاره في الجولة القضائية الأخيرة.

وقال المحامي إن المحكمة رفضت جميع طلبات نصر محروس في الدعوى، وعلى رأسها تعويض بقيمة مليون ونصف المليون دولار وتسجيل ألبومين مع الشركة.

وعرض الأدلة التي قدمها للمحكمة وكانت سببًا في حصوله على حكم ضد نصر محروس، وقال إن عقد بهاء سلطان من 2009 إلى 2014، وطوال تلك الفترة لم يقدم محروس أي شكوى ضد بهاء سلطان، لذلك فإن العقد انتهى في 2014.

وأضاف أنه أثبت تسجيل بهاء سلطان لألبوم "سيجارة"، وكذلك تصوير البوسترات الخاصة والتي استخدمها نصر محروس في الدعاية من قبل.

وأكد المحامي أن نصر محروس يحاول المماطلة والضغط على بهاء سلطان وحاول أيضًا الحصول على حكم بتسجيل ألبومين معه، ولكن المحكمة حكمت بتسجيل 4 أغانٍ فقط ثبت وجود عيوب هندسية بها من ألبوم "سيجارة"، وسيعيد بهاء سلطان غناءها وتنتهي علاقته بشركة "فري ميوزك" لنصر محروس.

وكشف بهاء سلطان مؤخرًا عن تعرضه لمضايقات من نصر محروس وشركته من أجل حذف مقاطع الفيديو الخاصة به على فيسبوك، وكذلك حذف صفحته على فيسبوك، وهو ما جعل الجمهور يعود للهجوم على نصر محروس واتهموه بمحاربة بهاء سلطان ومحاولة الانتقام بعد نجاحه في الحصول على حكم بانتهاء عقده معه.

بهاء سلطان

البداية كانت مع المطرب بهاء سلطان الذى خرج على جمهوره من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن عن فسخ التعاقد وانتهاء تعامله مع المنتج نصر محروس.



وقال بهاء سلطان: "الحمدالله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك (نصر محروس)".



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واستعان بهاء بآية قرآنية قائلا: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم".



رد نصر محروس

وفى الوقت الذى يحتفل فيه بهاء سلطان عبر صفحته على فيسبوك، يصدمه نصر محروس ويكذب كل ما يقوله فى تصريحات صحفية.



وقال نصر: "إن كل ما تردد على لسان بهاء سلطان غير صحيح وعارٍ تمامًا عن الصحة، حيث إن المحكمة الاقتصادية ألزمته بإتمام بنود التعاقد مع الشركة المنتجة".

وأضاف نصر محروس: "المحكمة الاقتصادية رفضت طلب بهاء سلطان؛ بدعوى انتهاء تاريخ التعاقد، وذلك شكلا وموضوعا، وألزمته بإتمام التعاقد الذي ينتهي بعد عامين".



دور إسعاد يونس

وكانت الفنانة إسعاد يونس تدخلت من قبل لحل الأزمة بين نصر محروس وبهاء سلطان، وذلك خلال استضافتها بهاء سلطان فى برنامجها "صاحبة السعادة".



ووجهت إسعاد رسالة إلى نصر محروس من خلال برنامجها قائلة: "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللى جاى مش قد اللى راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان.. صوت بهاء ناقص فى السوق.. إحنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدونى بوسة إنتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتى".

ولكن كل المحاولات باءت بالفشل ولم تنجح إسعاد يونس فى حل الأزمة بين الطرفين.



وكان قد دب خلاف بين المنتج نصر محروس والنجم بهاء سلطان منذ سنوات على خلفية خلل فى بعض بنود التعاقد منذ فترة طويلة، وأدى الأمر إلى إقامة دعاوى قضائية ولم تحل تلك القضية حتى الآن.