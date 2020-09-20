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محمود فارس يرثي وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

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حرص الفنان محمود فارس علي نعي الراحل محمد فريد خميس وتوديعه بكلمات مؤثرة ، حيث نشر صورة جمعتهما عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، وكتب :  سبحان من له الدوام صديقى المهندس محمد فريد خميس فى رحمه الله ، وداعاً أيها الرجل العظيم ، مع السلامه يا صاحبى.

وتوفى رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون بعد صراع مع المرض.

ويمتلك محمد خميس مجموعة شركات تعمل في عده مجالات غير صناعة السجاد مثال الشرقيون للبتروكيماويات والشرقيون للتنمية العمرانية.

والجدير ذكره أن عدد من النجوم حرصوا علي نعي وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس منهم الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي وقال "وداعاً أيها الرجل الوطني محمد فريد خميس ".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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