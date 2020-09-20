محمود فارس يرثي وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

وتوفى رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون بعد صراع مع المرض.
ويمتلك محمد خميس مجموعة شركات تعمل في عده مجالات غير صناعة السجاد مثال الشرقيون للبتروكيماويات والشرقيون للتنمية العمرانية.
والجدير ذكره أن عدد من النجوم حرصوا علي نعي وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس منهم الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي وقال "وداعاً أيها الرجل الوطني محمد فريد خميس ".
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